Три жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 451, сообщили в понедельник, 26 июля, в федеральном оперативном штабе.

С начала июля в нашей области уже 77 человек скончались от коронавируса. Это рекорд за календарный месяц. Ранее в декабре 2020 года было 63 летальных случая.

Выявлены 132 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 40 455.

Выздоровел от коронавируса 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 37 957 калужан.

На лечении остаются 2047 человек.

Привиты - 213 тысяч человек.

По всей России за сутки выявлены 23 239 случаев коронавируса. За весь период - 6 149 780. Выписаны за сутки – 16 200, за весь период – 5 506 834. За последние сутки умерли 727 человек, за все время – 154 601.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.