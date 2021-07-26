В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 25 июля, подтвердили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 40 323, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 82 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 866 калужан.
Новых смертей от коронавируса не было. Всего в списке жертв 448 калужан.
На лечении остаются 2009 человек.
В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 554 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 173 (+2),
- Боровский район – 130 (+1),
- Малоярославецкий район – 99 (+2),
- Кировский район – 91 (+2),
- Дзержинский район – 90 (+2),
- Козельский район – 74 (+5),
- Сухиничский район – 69 (-1),
- Жуковский район – 67 (+2),
- Людиновский район – 61 (+4),
- Медынский район – 48 (+2),
- Думиничский район – 46 (+3),
- Тарусский район – 44 (+2),
- Юхновский район – 42 (+1),
- Бабынинский район – 41 (+1),
- Ферзиковский район - 40 (+1),
- Хвастовичский район – 40 (+1),
- Перемышльский район – 39 (+1),
- Спас-Деменский район – 38 (0),
- Жиздринский район – 37 (0),
- Мещовский район – 36 (0),
- Мосальский район - 35 (+3),
- Куйбышевский район – 32 (+3),
- Барятинский район – 31 (+3),
- Ульяновский район – 27 (+2),
- Износковский район – 25 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 июля 2021 года.
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