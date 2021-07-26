В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 25 июля, подтвердили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 40 323, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 82 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 866 калужан.

Новых смертей от коронавируса не было. Всего в списке жертв 448 калужан.

На лечении остаются 2009 человек.

В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 554 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 173 (+2),

Боровский район – 130 (+1),

Малоярославецкий район – 99 (+2),

Кировский район – 91 (+2),

Дзержинский район – 90 (+2),

Козельский район – 74 (+5),

Сухиничский район – 69 (-1),

Жуковский район – 67 (+2),

Людиновский район – 61 (+4),

Медынский район – 48 (+2),

Думиничский район – 46 (+3),

Тарусский район – 44 (+2),

Юхновский район – 42 (+1),

Бабынинский район – 41 (+1),

Ферзиковский район - 40 (+1),

Хвастовичский район – 40 (+1),

Перемышльский район – 39 (+1),

Спас-Деменский район – 38 (0),

Жиздринский район – 37 (0),

Мещовский район – 36 (0),

Мосальский район - 35 (+3),

Куйбышевский район – 32 (+3),

Барятинский район – 31 (+3),

Ульяновский район – 27 (+2),

Износковский район – 25 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 июля 2021 года.

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