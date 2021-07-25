В Калужской области 134 человека заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 134 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 40 323, сообщает в воскресенье, 25 июля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 82 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 866 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 448 жителей нашего региона.

По всей России за сутки выявлены 24 072 случая коронавируса. За весь период - 6 126 541. Выписаны за сутки – 18 678, за весь период – 5 490 634. За последние сутки умерли 779 человек, за все время – 153 874.