В 23 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 22 июля, подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 39 918, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 37 594 калужанина.

Подтверждены пять новых смертей от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 84 и 66 лет, а также три жителя Обнинска 83, 72 и 68 лет. Всего в списке жертв 443 калужанина.

На лечении остается 1881 человек.

В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 535 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 166 (+1),

Боровский район – 126 (+1),

Малоярославецкий район – 91 (+3),

Кировский район – 87 (-2),

Дзержинский район – 85 (+1),

Сухиничский район – 68 (+1),

Козельский район – 67 (+2),

Жуковский район – 61 (+2),

Людиновский район – 54 (+2),

Медынский район – 44 (+1),

Думиничский район – 40 (0),

Тарусский район – 39 (+1),

Юхновский район – 39 (+1),

Бабынинский район – 38 (+1),

Ферзиковский район - 37 (+1),

Хвастовичский район – 37 (+1),

Перемышльский район – 36 (+1),

Спас-Деменский район – 36 (+1),

Жиздринский район – 35 (+1),

Мещовский район – 33 (+1),

Мосальский район - 30 (+1),

Куйбышевский район – 27 (+1),

Барятинский район – 25 (+1),

Ульяновский район – 23 (0),

Износковский район – 22 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 июля 2021 года.

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