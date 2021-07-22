В 23 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в четверг, 22 июля, подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 39 918, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 37 594 калужанина.
Подтверждены пять новых смертей от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 84 и 66 лет, а также три жителя Обнинска 83, 72 и 68 лет. Всего в списке жертв 443 калужанина.
На лечении остается 1881 человек.
В 23 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 535 (+2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 166 (+1),
- Боровский район – 126 (+1),
- Малоярославецкий район – 91 (+3),
- Кировский район – 87 (-2),
- Дзержинский район – 85 (+1),
- Сухиничский район – 68 (+1),
- Козельский район – 67 (+2),
- Жуковский район – 61 (+2),
- Людиновский район – 54 (+2),
- Медынский район – 44 (+1),
- Думиничский район – 40 (0),
- Тарусский район – 39 (+1),
- Юхновский район – 39 (+1),
- Бабынинский район – 38 (+1),
- Ферзиковский район - 37 (+1),
- Хвастовичский район – 37 (+1),
- Перемышльский район – 36 (+1),
- Спас-Деменский район – 36 (+1),
- Жиздринский район – 35 (+1),
- Мещовский район – 33 (+1),
- Мосальский район - 30 (+1),
- Куйбышевский район – 27 (+1),
- Барятинский район – 25 (+1),
- Ульяновский район – 23 (0),
- Износковский район – 22 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 июля 2021 года.
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