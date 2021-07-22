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В Калужской области за сутки пять человек скончались от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.07.2021 11:31 4 853
В Калужской области за сутки пять человек скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 443, сообщает в четверг, 22 июля, федеральный оперативный штаб.

С начала июля в нашей области уже 69 человек скончались от коронавируса. Это рекорд за календарный месяц. Ранее в декабре 2020 года было 63 летальных случая.

Выявлены 133 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 39 918. 

Выздоровел от коронавируса 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 37 594 калужанина.

На лечении остаются 1881 человек.

Привиты - 213 тысяч человек.

По всей России за сутки выявлен 24 471 случай коронавируса. За весь период - 6 054 711. Выписаны за сутки – 22 660, за весь период – 5 427 457. За последние сутки умерли 796 человек, за все время – 151 501.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.07.2021 11:31 4 853
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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