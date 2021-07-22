В 21 районе Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 21 июля, подтвердили 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 39 785, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 105 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 493 калужанина.
Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались жители Калуги 90, 85, 76 и 46 лет. Всего в списке жертв 438 калужан.
На лечении остаются 1854 человека.
В 21 районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в четырех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 533 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 165 (+2),
- Боровский район – 125 (+2),
- Кировский район – 89 (-1),
- Малоярославецкий район – 88 (+2),
- Дзержинский район – 84 (+1),
- Сухиничский район – 67 (+1),
- Козельский район – 65 (+1),
- Жуковский район – 59 (+1),
- Людиновский район – 52 (+1),
- Медынский район – 43 (+2),
- Думиничский район – 40 (+1),
- Тарусский район – 38 (0),
- Юхновский район – 38 (+1),
- Бабынинский район – 37 (+1),
- Ферзиковский район - 36 (+1),
- Хвастовичский район – 36 (0),
- Перемышльский район – 35 (+1),
- Спас-Деменский район – 35 (+1),
- Жиздринский район – 34 (+1),
- Мещовский район – 32 (+1),
- Мосальский район - 29 (+1),
- Куйбышевский район – 26 (0),
- Барятинский район – 24 (+1),
- Ульяновский район – 23 (0),
- Износковский район – 21 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 июля 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!