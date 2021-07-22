В 21 районе Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 21 июля, подтвердили 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 39 785, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 105 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 493 калужанина.

Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались жители Калуги 90, 85, 76 и 46 лет. Всего в списке жертв 438 калужан.

На лечении остаются 1854 человека.

В 21 районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 533 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 165 (+2),

Боровский район – 125 (+2),

Кировский район – 89 (-1),

Малоярославецкий район – 88 (+2),

Дзержинский район – 84 (+1),

Сухиничский район – 67 (+1),

Козельский район – 65 (+1),

Жуковский район – 59 (+1),

Людиновский район – 52 (+1),

Медынский район – 43 (+2),

Думиничский район – 40 (+1),

Тарусский район – 38 (0),

Юхновский район – 38 (+1),

Бабынинский район – 37 (+1),

Ферзиковский район - 36 (+1),

Хвастовичский район – 36 (0),

Перемышльский район – 35 (+1),

Спас-Деменский район – 35 (+1),

Жиздринский район – 34 (+1),

Мещовский район – 32 (+1),

Мосальский район - 29 (+1),

Куйбышевский район – 26 (0),

Барятинский район – 24 (+1),

Ульяновский район – 23 (0),

Износковский район – 21 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 июля 2021 года.

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