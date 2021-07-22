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В 21 районе Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.07.2021 09:33 1 1060
В 21 районе Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 21 июля, подтвердили 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 39 785, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 105 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 493 калужанина.

Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались жители Калуги 90, 85, 76 и 46 лет. Всего в списке жертв 438 калужан.

На лечении остаются 1854 человека.

В 21 районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 533 (+4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 165 (+2),
  • Боровский район – 125 (+2),
  • Кировский район – 89 (-1),
  • Малоярославецкий район – 88 (+2),
  • Дзержинский район – 84 (+1),
  • Сухиничский район – 67 (+1),
  • Козельский район – 65 (+1),
  • Жуковский район – 59 (+1),
  • Людиновский район – 52 (+1),
  • Медынский район – 43 (+2),
  • Думиничский район – 40 (+1),
  • Тарусский район – 38 (0),
  • Юхновский район – 38 (+1),
  • Бабынинский район – 37 (+1),
  • Ферзиковский район - 36 (+1),
  • Хвастовичский район – 36 (0),
  • Перемышльский район – 35 (+1),
  • Спас-Деменский район – 35 (+1),
  • Жиздринский район – 34 (+1),
  • Мещовский район – 32 (+1),
  • Мосальский район - 29 (+1),
  • Куйбышевский район – 26 (0),
  • Барятинский район – 24 (+1),
  • Ульяновский район – 23 (0),
  • Износковский район – 21 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 июля 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 июля 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.07.2021 09:33 1 1060
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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