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В Калужской области 64 человека скончались от коронавируса с начала июля

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 21.07.2021 11:34 0 1513
В Калужской области 64 человека скончались от коронавируса с начала июля

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 438, сообщает в среду, 21 июля, федеральный оперативный штаб.

С начала июля в нашей области уже 64 человека скончались от коронавируса. Это рекорд за календарный месяц. Ранее в декабре 2020 года было 63 летальных случая.

Выявлены 136 новых случаев заражения ковидом. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 39 785. 

Выздоровели от коронавируса 105 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 493 калужанина.

На лечении остаются 1854 человека.

Привиты - 209 тысяч человек.

По всей России за сутки выявлены 23 704 случая коронавируса. За весь период - 6 030 240. Выписаны за сутки – 22 584, за весь период – 5 404 797. За последние сутки умерли 783 человека, за все время – 150 705.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 21.07.2021 11:34 0 1513
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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