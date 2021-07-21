В 21 районе Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 20 июля, подтвердили 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 39 649, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 102 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 388 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались три жителя Калуги 89, 83 и 65 лет, а также 89-летиний житель Думиничского района. Всего в списке жертв 434 калужанина.

На лечении остаются 1827 человек.

В 21 районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 529 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 163 (+2),

Боровский район – 123 (+1),

Кировский район – 90 (-2),

Малоярославецкий район – 86 (+1),

Дзержинский район – 83 (+1),

Сухиничский район – 66 (+1),

Козельский район – 64 (+1),

Жуковский район – 58 (+1),

Людиновский район – 51 (+2),

Медынский район – 41 (+1),

Думиничский район – 39 (+1),

Тарусский район – 38 (0),

Юхновский район – 37 (0),

Бабынинский район – 36 (+1),

Хвастовичский район – 36 (+1),

Ферзиковский район – 35 (+1),

Перемышльский район – 34 (+1),

Спас-Деменский район – 34 (+1),

Жиздринский район – 33 (+1),

Мещовский район – 31 (+1),

Мосальский район - 28 (0),

Куйбышевский район – 26 (+1),

Барятинский район – 23 (+1),

Ульяновский район – 23 (+1),

Износковский район – 20 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 июля 2021 года.

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