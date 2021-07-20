В Калужской области еще четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 434, сообщает во вторник, 20 июля, федеральный оперативный штаб.

С начала июля в нашей области уже 60 человек скончались от коронавируса. Этот месяц рискует стать рекордным по смертности. Пока больше летальных случаев было лишь в декабре 2020 года - 63.

Выявлены 127 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 39 649.

Выздоровели от коронавируса 102 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 388 калужан.

На лечении остаются 1827 человек.

Привиты - 208 тысяч человек.

По всей России за сутки выявлены 23 770 случаев коронавируса. За весь период - 6 006 536. Выписаны за сутки – 22 218, за весь период – 5 382 213. За последние сутки умерли 784 человека, за все время – 149 922.

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