В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 19 июля, подтвердили 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 39 522, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 37 286 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались 80-летний житель Калуги, 71-летний житель Людиновского района, 69-летний пациент из Кировского района и 76-летний житель Боровского района. Всего в списке жертв 430 калужан.
На лечении остаются 1806 человек.
В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 527 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 161 (+3),
- Боровский район – 122 (+1),
- Кировский район – 92 (+2),
- Малоярославецкий район – 85 (+1),
- Дзержинский район – 82 (+2),
- Сухиничский район – 65 (+1),
- Козельский район – 63 (+1),
- Жуковский район – 57 (+1),
- Людиновский район – 49 (+2),
- Медынский район – 40 (+1),
- Думиничский район – 38 (+1),
- Тарусский район – 38 (+2),
- Юхновский район – 37 (+2),
- Бабынинский район – 35 (+1),
- Хвастовичский район – 35 (+1),
- Ферзиковский район – 34 (+1),
- Перемышльский район – 33 (+1),
- Спас-Деменский район – 33 (+1),
- Жиздринский район – 32 (+1),
- Мещовский район – 30 (+1),
- Мосальский район - 28 (+1),
- Куйбышевский район – 25 (+1),
- Барятинский район – 22 (0),
- Ульяновский район – 22 (+1),
- Износковский район – 21 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 июля 2021 года.
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