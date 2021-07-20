В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 19 июля, подтвердили 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 39 522, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 37 286 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались 80-летний житель Калуги, 71-летний житель Людиновского района, 69-летний пациент из Кировского района и 76-летний житель Боровского района. Всего в списке жертв 430 калужан.

На лечении остаются 1806 человек.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 527 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 161 (+3),

Боровский район – 122 (+1),

Кировский район – 92 (+2),

Малоярославецкий район – 85 (+1),

Дзержинский район – 82 (+2),

Сухиничский район – 65 (+1),

Козельский район – 63 (+1),

Жуковский район – 57 (+1),

Людиновский район – 49 (+2),

Медынский район – 40 (+1),

Думиничский район – 38 (+1),

Тарусский район – 38 (+2),

Юхновский район – 37 (+2),

Бабынинский район – 35 (+1),

Хвастовичский район – 35 (+1),

Ферзиковский район – 34 (+1),

Перемышльский район – 33 (+1),

Спас-Деменский район – 33 (+1),

Жиздринский район – 32 (+1),

Мещовский район – 30 (+1),

Мосальский район - 28 (+1),

Куйбышевский район – 25 (+1),

Барятинский район – 22 (0),

Ульяновский район – 22 (+1),

Износковский район – 21 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 июля 2021 года.

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