В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 430, сообщает в понедельник, 19 июля, федеральный оперативный штаб.

С начала июля в нашей области уже 56 человек скончался от коронавируса. Этот месяц рискует стать рекордным по смертности. Пока больше летальных случаев было лишь в декабре 2020 года - 63.

Выявлены 129 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 39 522.

Выздоровел от коронавируса 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 37 286 калужан.

На лечении остаются 1806 человек.

По всей России за сутки выявлены 24 633 случая коронавируса. За весь период - 5 982 766. Выписаны за сутки – 18 764, за весь период – 5 359 995. За последние сутки умерли 719 человек, за все время – 149 138.

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