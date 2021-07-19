Главные новости в Калужской области 19 июля: названы звезды Дня города

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 19 июля.

Гагарина и Крид

Стали известны имена российских звезд, которые выступят на День города в Калуге 28 августа. В этот день поздравлять калужан с 650-летием приедут Полина Гагарина и Егор Крид. Как вам такой выбор?

Машина упала с моста

В Малоярославецком районе упал с моста через реку Суходрев автомобиль «Опель Астра». Погиб 32-летний водитель. Два его пассажира попали в больницу.

Перестройка в Тарусе

В Тарусе хотят заметно изменить облик города для привлечения туристов. Один из пунктов программы – пешеходный центр и запрет на въезд автомобилей. Подробнее здесь.

Коронавирус повсюду

Во всех 26 районах Калужской области второй день подряд выросло количество пациентов с коронавирусом. А прививку от ковида сделали 208 жителей региона.

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