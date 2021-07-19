Во всех 26 районах Калужской области второй день подряд выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 18 июля, подтвердили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 39 393, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 195 калужан.

Подтверждена одна новая смерть от коронавируса. Скончался 36-летний житель Кировского района.

На лечении остаются 1772 человека.

Второй день подряд во всех 26 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 524 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 158 (+5),

Боровский район – 121 (+1),

Кировский район – 90 (+2),

Малоярославецкий район – 84 (+5),

Дзержинский район – 80 (+1),

Сухиничский район – 64 (+2),

Козельский район – 62 (+2),

Жуковский район – 56 (+2),

Людиновский район – 47 (+2),

Медынский район – 39 (+1),

Думиничский район – 37 (+1),

Тарусский район – 36 (+1),

Юхновский район – 35 (+1),

Бабынинский район – 34 (+1),

Хвастовичский район – 34 (+1),

Ферзиковский район – 33 (+1),

Перемышльский район – 32 (+1),

Спас-Деменский район – 32 (+1),

Жиздринский район – 31 (+1),

Мещовский район – 29 (+1),

Мосальский район - 27 (+1),

Куйбышевский район – 24 (+1),

Барятинский район – 22 (+1),

Ульяновский район – 21 (+1),

Износковский район – 20 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 июля 2021 года.

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