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Во всех 26 районах Калужской области второй день подряд выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.07.2021 09:02 0 1434
Во всех 26 районах Калужской области второй день подряд выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 18 июля, подтвердили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 39 393, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 195 калужан.

Подтверждена одна новая смерть от коронавируса. Скончался 36-летний житель Кировского района.

На лечении остаются 1772 человека.

Второй день подряд во всех 26 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 524 (+9 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 158 (+5),
  • Боровский район – 121 (+1),
  • Кировский район – 90 (+2),
  • Малоярославецкий район – 84 (+5),
  • Дзержинский район – 80 (+1),
  • Сухиничский район – 64 (+2),
  • Козельский район – 62 (+2),
  • Жуковский район – 56 (+2),
  • Людиновский район – 47 (+2),
  • Медынский район – 39 (+1),
  • Думиничский район – 37 (+1),
  • Тарусский район – 36 (+1),
  • Юхновский район – 35 (+1),
  • Бабынинский район – 34 (+1),
  • Хвастовичский район – 34 (+1),
  • Ферзиковский район – 33 (+1),
  • Перемышльский район – 32 (+1),
  • Спас-Деменский район – 32 (+1),
  • Жиздринский район – 31 (+1),
  • Мещовский район – 29 (+1),
  • Мосальский район - 27 (+1),
  • Куйбышевский район – 24 (+1),
  • Барятинский район – 22 (+1),
  • Ульяновский район – 21 (+1),
  • Износковский район – 20 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 июля 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 июля 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.07.2021 09:02 0 1434
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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