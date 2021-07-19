Во всех 26 районах Калужской области второй день подряд выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 18 июля, подтвердили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 39 393, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 195 калужан.
Подтверждена одна новая смерть от коронавируса. Скончался 36-летний житель Кировского района.
На лечении остаются 1772 человека.
Второй день подряд во всех 26 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 524 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 158 (+5),
- Боровский район – 121 (+1),
- Кировский район – 90 (+2),
- Малоярославецкий район – 84 (+5),
- Дзержинский район – 80 (+1),
- Сухиничский район – 64 (+2),
- Козельский район – 62 (+2),
- Жуковский район – 56 (+2),
- Людиновский район – 47 (+2),
- Медынский район – 39 (+1),
- Думиничский район – 37 (+1),
- Тарусский район – 36 (+1),
- Юхновский район – 35 (+1),
- Бабынинский район – 34 (+1),
- Хвастовичский район – 34 (+1),
- Ферзиковский район – 33 (+1),
- Перемышльский район – 32 (+1),
- Спас-Деменский район – 32 (+1),
- Жиздринский район – 31 (+1),
- Мещовский район – 29 (+1),
- Мосальский район - 27 (+1),
- Куйбышевский район – 24 (+1),
- Барятинский район – 22 (+1),
- Ульяновский район – 21 (+1),
- Износковский район – 20 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 июля 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!