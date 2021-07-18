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С начала июля в Калужской области 52 человека скончались от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.07.2021 11:41 0 781
С начала июля в Калужской области 52 человека скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили одну новую смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 426, сообщает в воскресенье, 18 июля, федеральный оперативный штаб.

С начала июля в нашей области уже 52 человека скончался от коронавируса. Этот месяц рискует стать рекордным по смертности.

Выявлен 131 новый случай заражения ковидом. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 39 393. 

Выздоровели от коронавируса 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 195 калужан.

На лечении остаются 1772 человека.

По всей России за сутки выявлены 25 018 случаев коронавируса. За весь период - 5 958 133. Выписаны за сутки – 18 886, за весь период – 5 341 231. За последние сутки умерли 764 человека, за все время – 148 419.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.07.2021 11:41 0 781
Тэги: общество коронавирус здравоохранение статистика
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