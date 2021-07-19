В Калужской области 208 тысяч человек привились от коронавируса

В понедельник, 19 июля, на рабочем совещании правительства Калужской области министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО доложил, что план по вакцинации от коронавируса в нашем регионе выполнен на 42,7%. По его словам, наша область занимает 48 место в Российской Федерации.

- План вакцинации в Калужской области составляет 487 680 человек, - напомнил министр. - Поступило 238 728 комплектов вакцин. В транзите дополнительно 2700 комплектов «Спутника V». Привито 208 000 человек. Это 42,7 % от плана. У нас в лидерах Барятинский, Боровский, Жуковский, Медынский, Перемышльский, Тарусский районы.

После доклада Константин Пахоменко вручил министерству финансов Калужской области паспорт коллективного иммунитета. Это первое региональное ведомство, в котором число вакцинированных сотрудников составляет более 76%, пояснил он.

Министерство здравоохранения находится на втором месте. По словам министра, им не хватило 5 человек для достижения границы 60% привитых сотрудников, чтобы получить паспорт.

Далее он сообщил, что число заболевших в регионе продолжает увеличиваться.

- Что касается эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции, - продолжил доклад министр. – По количеству зараженных - 4% населения. Регион занимает 52 место в РФ. Зарегистрировано 39 649 случаев заболевания, за последние сутки 127 человек.

В заключении губернатор Владислав ШАПША отметил, что министр финансов Валентина Авдеева провела серьезную разъяснительную работу с сотрудниками своего ведомства.

- Сегодня за региональное министерство финансов мы можем быть спокойны, - сказал Владислав Шапша. – По крайней мере, в части здоровья сотрудников. И обращаю внимание всех руководителей на необходимость проведения такой работы.