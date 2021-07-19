В Калуге на День города выступят Полина Гагарина и Егор Крид

Главными звездами празднования 650-летия Калуги станут Полина Гагарина и Егор Крид. Они выступят на концерте в субботу, 28 августа, сообщил 19 июля городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- К 650-летнему юбилею Калуги подготовлена большая программа. Основные праздничные события будут проходить на открытых площадках весь месяц, - подчеркнул Денисов.

Полная афиша праздника будет опубликована позже.