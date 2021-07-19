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В Тарусе планируют кардинально изменить облик города

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 19.07.2021 15:10 4 758
В Тарусе планируют кардинально изменить облик города

В понедельник, 19 июля, на еженедельном совещании правительства Калужской области глава администрации Тарусского района Руслан СМОЛЕНСКИЙ представил план реконструкции и строительства Тарусы с целью развития туристического бизнеса.

- Нашим конкурентным преимуществом является сложившийся имидж Тарусы, как культурной столицы области, - описал перспективы глава администрации района. – В городе проводятся многочисленные фестивали и праздники, работают более восьми музеев, две художественные галереи и концертный зал. Туристический поток растет с каждым годом.

Чтобы было понятно, как сложно этому городу принимать большое количества туристов, администрация подготовила макет. Они наложили на карту Калуги карту города Тарусы.

Совместили эти города в центральных точках - Калужском кафедеральном и Тарусском соборах. И, по словам Руслана Смоленского, стало видно, что, по сути, вся воспетая в стихах, прозе и картинах художников Таруса – это просто небольшая часть Калуги. И именно это пространство принимает основной поток туристов.

Далее глава администрации озвучил ряд предложений по развитию Тарусы.

В первую очередь, по его мнению, нужно перенести из центральной части города в верхнюю все административные здания, включая пожарную часть, полицию, Россгвардию, ЗАГС, пенсионный фонд и другие. Освобожденные помещения планируется передать предпринимателям для развития гостиничного и ресторанного бизнеса.

Исторический центр предлагается сделать пешеходным. Вокруг собора Петра и Павла хотят восстановить историческое покрытие в виде брусчатки.

Для развития турбизнеса нужно наладить и разграничить транспортный поток. Для этого предлагается сделать третий въезд в город. Там будет располагаться перехватывающая парковка. Далее гостям будет предложено передвигаться пешком, на арендованных велосипедах, электросамокатах или фуникулере. Въезд в город разрешат только автомобилям экстренных служб и местных жителей.

Использование береговой зоны Оки тоже входит в планы благоустройства города. Предлагается разработать проекты паромной переправы от Тарусы до Поленово и других маршрутов.

Для приема в Тарусе коллективов с полным составом симфонического оркестра, а также артистов и творческих коллективов мирового уровня, глава администрации просит выделить средства на реконструкцию концертного зала «Мир».

В планы развития города включено проведение археологического исследования берега реки Таруса и создание нового туристического и рекреационного маршрута, связывающего одной историко-археологической тропой три главных временных площадки.  Это зона тарусского княжеского двора ХIII века вдоль правого берега реки Таруса, зона укрепленного острога города XV-XVII веков на левом берегу Оки, зона города и слободской застройки XVIII – XIX веков по генеральному плану 1777 года.

Для реализации этого маршрута предлагается благоустроить набережные рек Ока и Таруса от памятника Марине Цветаевой до территории СПА-отеля Welna.

Без замены коммуникаций тоже не обойтись, считают проектировщики. Системы водоотведения, водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжение города, ливневая канализация, капитальный ремонт дорог и тротуарной сети должны соответствовать требованиям строительства туристических городов.

Не менее важно провести капитальный ремонт Тарусской центральной районной больницы, отметил Смоленский. Ей предстоит принимать не только местных жителей, но и огромный поток туристов. Она должна соответствовать всем последним требованиям.

- В рамках совершенствования налогового законодательства России, - сказал в заключение глава администрации Тарусского района, - предлагаем рассмотреть неоднократно обсуждавшийся вопрос о включении в Налоговый кодекс туристического сбора в малых исторических городах России.

Губернатор Владислав ШАПША назвал эти планы амбициозными и перспективными.

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 19.07.2021 15:10 4 758
Тэги: благоустройство руслан смоленский туризм владислав шапша
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