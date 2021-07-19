В Калужской области 32-летний водитель погиб в упавшем с моста «Опеле»

В ночь на понедельник, 19 июля, в Малоярославецком районе рядом с СНТ «Заречное» произошло смертельное ДТП. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем «Опеля Астра» около 2:35 ночи двигался в сторону дороги Малоярославец – Недельное и не справился с управлением, проезжая по мосту. Машина упала в реку Суходрев.

Водитель легковушки скончался.

С различными травмами в больницу попали два пассажира – 26-летний мужчина и 20-летняя девушка.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.