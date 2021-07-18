Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 17 июля, подтвердили 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 39 262, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 112 калужан.

Подтверждены три новые смерти от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 68 и 50 лет, а также 64-летний пациент из Малоярославецкого района..

На лечении остаются 1725 человек.

Во всех 26 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 515 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 153 (+2),

Боровский район – 120 (+2),

Кировский район – 88 (+1),

Дзержинский район – 79 (+1),

Малоярославецкий район – 79 (+2),

Сухиничский район – 62 (+3),

Козельский район – 60 (+2),

Жуковский район – 54 (+1),

Людиновский район – 45 (+1),

Медынский район – 38 (+1),

Думиничский район – 36 (+1),

Тарусский район – 35 (+1),

Юхновский район – 34 (+1),

Бабынинский район – 33 (+1),

Хвастовичский район – 33 (+1),

Ферзиковский район – 32 (+1),

Перемышльский район – 31 (+1),

Спас-Деменский район – 31 (+1),

Жиздринский район – 30 (+1),

Мещовский район – 28 (+1),

Мосальский район - 26 (+2),

Куйбышевский район – 23 (+1),

Барятинский район – 21 (+1),

Ульяновский район – 20 (+1),

Износковский район – 19 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 июля 2021 года.

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