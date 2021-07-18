Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 17 июля, подтвердили 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 39 262, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 112 калужан.
Подтверждены три новые смерти от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 68 и 50 лет, а также 64-летний пациент из Малоярославецкого района..
На лечении остаются 1725 человек.
Во всех 26 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 515 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 153 (+2),
- Боровский район – 120 (+2),
- Кировский район – 88 (+1),
- Дзержинский район – 79 (+1),
- Малоярославецкий район – 79 (+2),
- Сухиничский район – 62 (+3),
- Козельский район – 60 (+2),
- Жуковский район – 54 (+1),
- Людиновский район – 45 (+1),
- Медынский район – 38 (+1),
- Думиничский район – 36 (+1),
- Тарусский район – 35 (+1),
- Юхновский район – 34 (+1),
- Бабынинский район – 33 (+1),
- Хвастовичский район – 33 (+1),
- Ферзиковский район – 32 (+1),
- Перемышльский район – 31 (+1),
- Спас-Деменский район – 31 (+1),
- Жиздринский район – 30 (+1),
- Мещовский район – 28 (+1),
- Мосальский район - 26 (+2),
- Куйбышевский район – 23 (+1),
- Барятинский район – 21 (+1),
- Ульяновский район – 20 (+1),
- Износковский район – 19 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 июля 2021 года.
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