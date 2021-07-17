В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 425, сообщает в субботу, 17 июля, федеральный оперативный штаб.

С начала июля в нашей области уже 51 человек скончался от коронавируса. Этот месяц рискует стать рекордным по смертности.

Выявлены 128 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 39 262.

Выздоровели от коронавируса 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 112 калужан.

На лечении остаются 1725 человек.

По всей России за сутки выявлены 25 116 случаев коронавируса. За весь период - 5 933 115. Выписаны за сутки – 21 437, за весь период – 5 322 345. За последние сутки умерли 787 человек, за все время – 147 655.

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