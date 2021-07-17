В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 16 июля, подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 39 134, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 026 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались три жителя Калуги 85, 73 и 67 лет, а также 84-летний пациент из Козельского района..

На лечении остаются 1686 человек.

В 24 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 508 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 151 (+2),

Боровский район – 118 (-2),

Кировский район – 87 (+2),

Дзержинский район – 78 (+2),

Малоярославецкий район – 77 (+4),

Сухиничский район – 59 (+1),

Козельский район – 58 (+3),

Жуковский район – 53 (+1),

Людиновский район – 44 (+1),

Медынский район – 37 (+2),

Думиничский район – 35 (+1),

Тарусский район – 34 (+1),

Юхновский район – 33 (+1),

Бабынинский район – 32 (+1),

Хвастовичский район – 32 (+1),

Ферзиковский район – 31 (+1),

Перемышльский район – 30 (+1),

Спас-Деменский район – 30 (+1),

Жиздринский район – 29 (+1),

Мещовский район – 27 (+1),

Мосальский район - 24 (+2),

Куйбышевский район – 22 (+1),

Барятинский район – 20 (+1),

Ульяновский район – 19 (0),

Износковский район – 18 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 июля 2021 года.

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