В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 16 июля, подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 39 134, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 026 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Скончались три жителя Калуги 85, 73 и 67 лет, а также 84-летний пациент из Козельского района..
На лечении остаются 1686 человек.
В 24 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 508 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 151 (+2),
- Боровский район – 118 (-2),
- Кировский район – 87 (+2),
- Дзержинский район – 78 (+2),
- Малоярославецкий район – 77 (+4),
- Сухиничский район – 59 (+1),
- Козельский район – 58 (+3),
- Жуковский район – 53 (+1),
- Людиновский район – 44 (+1),
- Медынский район – 37 (+2),
- Думиничский район – 35 (+1),
- Тарусский район – 34 (+1),
- Юхновский район – 33 (+1),
- Бабынинский район – 32 (+1),
- Хвастовичский район – 32 (+1),
- Ферзиковский район – 31 (+1),
- Перемышльский район – 30 (+1),
- Спас-Деменский район – 30 (+1),
- Жиздринский район – 29 (+1),
- Мещовский район – 27 (+1),
- Мосальский район - 24 (+2),
- Куйбышевский район – 22 (+1),
- Барятинский район – 20 (+1),
- Ульяновский район – 19 (0),
- Износковский район – 18 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 июля 2021 года.
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