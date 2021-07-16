С начала июля в Калужской области 48 человек скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 422, сообщает в пятницу, 16 июля, федеральный оперативный штаб.

С начала июля в нашей области уже 48 человек скончались от коронавируса. Этот месяц рискует стать рекордным по смертности.

Выявлены 130 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весну и лето 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 39 134.

Выздоровели от коронавируса 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 026 калужан.

На лечении остаются 1686 человек.

По данным на 16 июля, в Калужской области привиты 188 435 человек, из них двумя компонентами вакцин - 114 854. Это составляет 18,83% от всего населения региона. По этому показателю Калужская область занимает 54 место в стране.

По всей России за сутки выявлены 25 704 случая коронавируса. За весь период - 5 907 999. Выписаны за сутки – 21 932, за весь период – 5 300 908. За последние сутки умерли 799 человек, за все время – 146 868.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.