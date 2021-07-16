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Главные новости в Калужской области 16 июля: лобовое ДТП на Набережной, новые камеры и гибель в больнице

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2021 20:00 0 1031
Главные новости в Калужской области 16 июля: лобовое ДТП на Набережной, новые камеры и гибель в больнице

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 16 июля.

Трое пострадали в ДТП в центре Калуги

Днем в пятницу лобовое ДТП произошло на улице Набережной прямо у парка культуры и отдыха. По предварительным данным, пьяный водитель «Хендая» ехал со стороны Старого Торга, вылетел на встречную полосу через две сплошные и врезался в «Шевроле». Пострадали три человека.

Контроль перекрестков

В ближайшие полтора месяца на пяти улицах Калуги и Обнинска появятся новые стационарные дорожные камеры. Они будут следить за пропуском пешеходов и проездом перекрестков. По ссылке список адресов.

Смертельные рекорды

Похоже, что июль 2021 года станет рекордным месяцем по количеству смертей от коронавируса в Калужской области. За первые две недели зафиксировано 48 летальных случаев.

Погиб в больнице

В Обнинске выпал из окна больницы 37-летний мужчина. Он погиб.

Проверка онлайн

В Калужской области в онлайн-режиме заработала система мониторинга воздуха. Наблюдение ведется за наиболее распространенными загрязнителями, такими как оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и концентрация пыли.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2021 20:00 0 1031
Тэги: общество обзор новостей
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