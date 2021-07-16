В Обнинске 37-летний мужчина погиб, выпав из окна шестого этажа больницы

В Обнинске погиб пациент Клинической больницы №8. В пятницу, 16 июля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Прокуратурой города Обнинска контролируется ход проверки по факту падения из окна 6 этажа хирургического отделения ФГБУЗ КБ 8 ФМБА России 37-летнего мужчины, который от полученных травм скончался на месте, - говорится в сообщении ведомства. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в феврале нынешнего года в Обнинске 71-летняя пациентка выпала из окна поликлиники. Пенсионерка погибла.