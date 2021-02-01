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В Обнинске погибла выпавшая из окна поликлиники женщина

Дмитрий Ивьев , Фото: КБ №8.
Опубликовано: 01.02.2021 20:08 0 2315
В Обнинске погибла выпавшая из окна поликлиники женщина

Днем в понедельник, 1 февраля, в Обнинске погибла 71-летняя женщина. Она выпала из окна поликлиники клинической больницы №8, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Предположительно, пенсионерка упала с восьмого этажа.

- В этот день она была на приеме, - отмечают в СК. - Проводится доследственная проверка. По мнению следствия, смерть не носит криминальный характер.

В клинической больнице №8 уточнили, что сигнал в скорую помощь о падении с высоты поступил в 16:18. На место сразу же прибыла бригада скорой помощи, но врачи оказались бессильны. Женщина погибла от травм, несовместимых с жизнью, до приезда медиков.

- Известно, что пациентка обратилась на первичный приём к врачу-специалисту, - прокомментировали медики. - Женщина состояла на учете у психиатра. Данное происшествие будет всесторонне рассмотрено и медицинскими работниками, и правоохранительными органами, которые установят причины трагического случая.

Дмитрий Ивьев , Фото: КБ №8.
Опубликовано: 01.02.2021 20:08 0 2315
Тэги: происшествие следственный комитет
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