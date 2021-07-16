В Калужской области в онлайн-режиме заработала система мониторинга воздуха

В пятницу, 16 июля, система мониторинга воздуха в Калужской области заработала в онлайн-режиме. Об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Как мы и обещали, с 16 июля все желающие могут следить за качеством атмосферного воздуха в разных районах области на уникальной платформе экологического мониторинга: air.giskaluga.ru, - говорится в его публикации в социальных сетях.

Сейчас данные с 15 малогабаритных автоматических станций контроля качества воздуха, установленных в наиболее промышленно развитых районах нашей области, поступают на портал в режиме онлайн. Наблюдение ведется за наиболее распространенными загрязнителями, такими как оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и концентрация пыли.

- Среди субъектов ЦФО Калужская область - в числе лучших по показателям общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, - подчеркнул Шапша. - Для нас важно, чтобы жители и гости региона, общественные организации, органы власти могли отслеживать качество воздуха с помощью онлайн-мониторинга.