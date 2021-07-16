На пяти улицах Калуги и Обнинска до конца лета установят новые дорожные камеры
В пятницу, 16 июля, «Центр безопасного дорожного движения» сообщил, что до конца августа в Калуге и Обнинске будут установлены пять новых стационарных камер фиксации нарушений правил дорожного движения.
- Были заключены два государственных контракта на поставку в общей сложности пяти стационарных аппаратно-программных комплексов фиксации административных правонарушений, - сообщает пресс-служба ЦБДД. – Ввод оборудования в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее конца августа текущего года.
Две камеры будут фиксировать нарушение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, и их установят в следующих местах:
- г. Калуга, ул. Кирова, в районе д.78;
- г. Обнинск, пр. Ленина в районе д.92.
Другие три камеры будут контролировать проезд водителями перекрестков:
- г. Калуга, ул. Московская в районе д.261 (съезд с путепровода);
- г. Калуга, пересечение ул. Фомушина и ул. 65 лет Победы;
- г. Калуга, пересечение ул. Заводская и ул. Маяковского.
И, конечно же, все пять камер будут регистрировать случаи нарушения скоростного режима.
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