На пяти улицах Калуги и Обнинска до конца лета установят новые дорожные камеры

В пятницу, 16 июля, «Центр безопасного дорожного движения» сообщил, что до конца августа в Калуге и Обнинске будут установлены пять новых стационарных камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

- Были заключены два государственных контракта на поставку в общей сложности пяти стационарных аппаратно-программных комплексов фиксации административных правонарушений, - сообщает пресс-служба ЦБДД. – Ввод оборудования в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее конца августа текущего года.

Две камеры будут фиксировать нарушение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, и их установят в следующих местах:

г. Калуга, ул. Кирова, в районе д.78;

г. Обнинск, пр. Ленина в районе д.92.

Другие три камеры будут контролировать проезд водителями перекрестков:

г. Калуга, ул. Московская в районе д.261 (съезд с путепровода);

г. Калуга, пересечение ул. Фомушина и ул. 65 лет Победы;

г. Калуга, пересечение ул. Заводская и ул. Маяковского.

И, конечно же, все пять камер будут регистрировать случаи нарушения скоростного режима.