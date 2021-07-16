В Калуге три человека пострадали в лобовом ДТП на улице Набережной

Как мы уже рассказывали, днем в пятницу, 16 июля, ДТП произошло на улице Набережной в Калуге. Первые подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 12:10 55-летний водитель «Хендай Крета» двигался со стороны Старого Торга, выехал через две сплошные на встречную полосу и врезался в «Шевроле Лачетти».

После этого одна из этих машин зацепила «Хавал».

В результате ДТП пострадали 34-летний водитель и два пассажира «Шевроле».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Из-за этого ДТП движение в центре Калуги существенно затруднено. Заторы возникли на улицах Пушкина, Королева, Смоленской, Гагарина.

UPD. В прокуратуре Калужской области сообщили, что предполагаемый виновник ДТП был пьян.