В Калуге лобовое ДТП на улице Набережной вызвало заторы в центре города

Около 12:00 в пятницу, 16 июля, лобовое ДТП произошло в Калуге на улице Набережной в районе парка культуры и отдыха. Там столкнулись два легковых автомобиля.

Очевидцы сообщают, что пострадал как минимум один человек. С места аварии на каталке везли в скорую женщину.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Из-за этого ДТП движение в центре Калуги существенно затруднено. Заторы возникли на улицах Пушкина, Королева, Смоленской, Гагарина.

UPD. В УГИБДД по Калужской области сообщили подробности. В этом ДТП пострадали три человека.