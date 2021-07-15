В 25 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 14 июля, подтвердили 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это масимальный показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 38 878, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 855 калужан.
Подтверждено пять новых смертей от коронавируса. Скончались три жителя Калуги 88, 65 и 58 лет, житель Обнинска 71 года и 88-летний пациент из Тарусского района.
На лечении остаются 1607 человек.
В 25 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 493 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 147 (+3),
- Боровский район – 117 (+2),
- Кировский район – 82 (0),
- Дзержинский район – 74 (+2),
- Малоярославецкий район – 71 (+2),
- Сухиничский район – 56 (+1),
- Козельский район – 53 (+1),
- Жуковский район – 49 (+1),
- Людиновский район – 42 (+1),
- Медынский район – 34 (+1),
- Думиничский район – 32 (+1),
- Тарусский район – 32 (+2),
- Юхновский район – 31 (+1),
- Бабынинский район – 30 (+1),
- Хвастовичский район – 30 (+1),
- Ферзиковский район – 29 (+1),
- Перемышльский район – 28 (+1),
- Спас-Деменский район – 28 (+1),
- Жиздринский район – 27 (+2),
- Мещовский район – 24 (+2),
- Мосальский район - 22 (+1),
- Куйбышевский район – 21 (+1),
- Барятинский район – 19 (+1),
- Ульяновский район – 19 (+1),
- Износковский район – 17 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 июля 2021 года.
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