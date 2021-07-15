В 25 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 14 июля, подтвердили 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это масимальный показатель за весну и лето 2021 года. Общее число заболевших выросло до 38 878, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 855 калужан.

Подтверждено пять новых смертей от коронавируса. Скончались три жителя Калуги 88, 65 и 58 лет, житель Обнинска 71 года и 88-летний пациент из Тарусского района.

На лечении остаются 1607 человек.

В 25 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 493 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 147 (+3),

Боровский район – 117 (+2),

Кировский район – 82 (0),

Дзержинский район – 74 (+2),

Малоярославецкий район – 71 (+2),

Сухиничский район – 56 (+1),

Козельский район – 53 (+1),

Жуковский район – 49 (+1),

Людиновский район – 42 (+1),

Медынский район – 34 (+1),

Думиничский район – 32 (+1),

Тарусский район – 32 (+2),

Юхновский район – 31 (+1),

Бабынинский район – 30 (+1),

Хвастовичский район – 30 (+1),

Ферзиковский район – 29 (+1),

Перемышльский район – 28 (+1),

Спас-Деменский район – 28 (+1),

Жиздринский район – 27 (+2),

Мещовский район – 24 (+2),

Мосальский район - 22 (+1),

Куйбышевский район – 21 (+1),

Барятинский район – 19 (+1),

Ульяновский район – 19 (+1),

Износковский район – 17 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 июля 2021 года.

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