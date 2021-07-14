В Калужской области пять человек скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 416, сообщает в среду, 14 июля, федеральный оперативный штаб.
Выявлены 128 новых случаев заражения ковидом. Это самый высокий показатель за весну и лето 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 38 878.
Выздоровели от коронавируса 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 855 калужан.
На лечении остаются 1607 человек.
По всей России за сутки выявлены 23 827 случаев коронавируса. За весь период - 5 857 002. Выписаны за сутки – 21 269, за весь период – 5 257 483. За последние сутки умерли 786 человек, за все время – 145 278.
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