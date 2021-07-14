Главные новости в Калужской области 14 июля: видео жуткого ДТП, новые рекорды ковида и смерть на производстве
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 14 июля.
Авария под окнами силовиков
Накануне поздно вечером смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Суворова, рядом с МВД и ФСБ, в Калуге. А сегодня опубликовано видео с камер наблюдения. Судя по записи, водитель «Мерседеса» на высокой скорости вылетел на перекресток на красный сигнал светофора. Погибла 27-летняя женщина.
Ковид на подъеме
В Калужской области сегодня вновь обновлен рекорд весны и лета 2021 года по количеству новых случаев коронавируса. Кроме того, от ковида скончались еще пять человек. Июль рискует стать рекордным по количеству жертв эпидемии месяцем.
Трагедия на производстве
В Детчино 30-летняя женщина лишилась руки, протирая станок на крупном заводе. Врачам не удалось ее спасти, сегодня пострадавшая скончалась в областной больнице в Анненках.
Собаки атакуют
В Козельском районе стая собак напала на шестилетнего мальчика, когда он ехал на велосипеде. Малыша прооперировали в Калуге. Его жизни ничего не угрожает. А вот владельцу собак, местной пенсионерке, грозит уголовное дело.
Выплаты на школьников
В Калужской области с 16 августа начнутся выплаты родителям детей школьного возраста. На каждого ребенка пенсионный фонд перечислит 10 000 рублей. Как подать заявление на получение денег, читайте здесь.
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