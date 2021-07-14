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В Калужской области стая собак напала на шестилетнего мальчика

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2021 14:32 14 1745
В Калужской области стая собак напала на шестилетнего мальчика

В деревне Подборки Козельского района стая собак напала на шестилетнего мальчика, который ехал на велосипеде. Об этом инциденте, произошедшем 12 июля, сообщила муниципальная газета «Козельск».

Ребенок получил серьезные травмы и был прооперирован.

- Сама по себе ситуация с нападением собак на ребенка – отвратительная, - прокомментировал ситуацию главный врач «ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» Виктор МИХАЙЛОВ. - У любого человека она вызывает гнев и тревогу. Но хочу успокоить людей: внутри она отличается от того, что обсуждается в социальных сетях. Мальчик поступил в больницу в 23:30 и сразу был направлен в операционную. Он не терял сознание, в реанимации не был. Мы быстро зашили множественные покусы. Для восстановления кожи на голове через два-три месяца потребуется косметическая операция. Так что никакой четырехчасовой «борьбы за жизнь» не было. Угрозы здоровью мальчика нет, самочувствие нормальное.

- Сейчас ребенок находится в Детской областной больнице, в отделении травматологии. Угрозы для жизни нет, состояние удовлетворительное, - сообщил также министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО. - К сожалению, у ребенка множественные укусы на голове и конечностях. Врачи делают всё необходимое, чтобы мальчик как можно скорее пошёл на поправку. Ранее в СМИ был объявлен сбор средств на лечение мальчика, с указанием телефонного номера его отца.  Хочу подчеркнуть, что никаких дополнительных средств собирать нет необходимости, все лечение будет оплачено из средств ОМС.

Как ранее рассказывало козельское издание, напавшие на ребенка собаки принадлежат местной пенсионерке.

- В июне была такая же ситуация – приезжали к ней те, кто занимается отловом, поймали только одну собаку, хотя у нее была целая стая, – приводит газета слова главы СП «Деревня Подборки» Ларисы РЫЖОВОЙ. – Ведь просили по-хорошему, чтобы отдала их. Она – ни в какую. И сегодня не впускала, ревела. Не хотела отдавать самого агрессивного кобеля по кличке Тарзан, что больше всех ребенка грыз. Но пса все равно поймали, усмирив двумя уколами. Бросался на всех!

По факту нападения собак на ребенка полиция проводит проверку.

Тем временем

Ранее мы уже много раз рассказывали о проблеме бродячих собак. Подробнее читайте в статье «Бродячий террор: ситуация со стаями собак в Калуге ухудшается. Их уже боятся даже профи».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2021 14:32 14 1745
Тэги: происшествие животные дети виктор михайлов лариса рыжова
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