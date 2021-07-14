Калужский губернатор предложил законом ограничить максимальное количество домашних животных

Как мы уже рассказывали, 12 июля в деревне Подборки Козельского района стая собак напала на шестилетнего мальчика. Этот инцидент вечером в среду прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Позавчера в Козельском районе свора собак напала на 6-летнего мальчика. И речь не идет о бездомных псах. Можно даже сказать, что животные были домашние. Но это будет оценка с очень большим множеством оговорок, - заявил он. - Собаки жили у пенсионерки. Бабушка была не в состоянии контролировать их поведение и агрессию к окружающим. И вот они покусали мальчика, он пострадал, но, к счастью, его жизнь и здоровье – вне опасности. Тем не менее, мы не вправе оставлять подобную ситуацию без внимания и надеяться на везение в следующий раз.

По словам Шапши, многие знают или лично сталкивались с людьми без чувства меры, собирающими у себя десятки животных и не создавая для них необходимых условий:

- Десятки кошек в маленькой квартире или свора дворовых собак на небольшом участке частного дома. Проблемы от такого соседства очевидны. Угрозы – тем более.

Калужский губернатор предложил на федеральном уровне принять закон, который бы регулировал численность питомцев.

- На сегодняшний день нет законов, которые бы регулировали предельное максимальное количество домашних животных в квартирах и частных домах. Поэтому считаю необходимым на федеральном уровне принять решение и установить такие нормы. Калужская область выйдет с соответствующей законодательной инициативой, - подчернкул глава региона.