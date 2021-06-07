Бродячий террор: ситуация со стаями собак в Калуге ухудшается. Их уже боятся даже профи

Последнее время на улицах нашего города всё чаще стали появляться собаки с жёлтыми бирками на ушах. Хотя их давно замечают по всей России.

В прошлом году в Крыму на пляже к нам подбежал пёс с такой биркой и бесцеремонно лёг в тени нашего зонтика. Есть отказался. Облизал нам руки и задремал. Мы спокойно купались весь день. Ведь наши вещи были под надёжной охраной. Когда жара спала, собака просто встала и ушла. Вот такую помощь получили мы от нового чипированного друга.

Сейчас правительство начинает решать проблему бездомных животных. На первый взгляд, довольно гуманным образом. Бродячих собак ловят, наблюдают, стерилизуют, прививают, чипируют, биркуют и отпускают.

Во всяком случае, так положено по закону 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». А как на самом деле с этим обстоит дело в Калуге?

Мы попытались разобраться с этим после того, как в редакцию стали поступать традиционные для весны и начала лета жалобы на бродячих собак, но теперь уже с диковинными, ранее горожанами не виданными бирками.

А когда небольшая публикация на нашем сайте о чипированных стаях на детских площадках вызвала шквал противоположных эмоций у наших читателей, стало окончательно ясно, что откладывать это дело в долгий ящик нельзя.

Наш крымский друг.

Ответственность важнее

Первым делом мы обратились за разъяснениями в комитет ветеринарии.

- Ситуация с бездомными животными, действительно, опасная, - говорит начальник отдела государственного ветеринарного надзора Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Надежда СЕРЁГИНА. - Многие люди этот закон неправильно трактуют. В нем написано про гуманное и ответственное отношение к животным. А зоозащитники в первую очередь обращают внимание на гуманность, но важнее всего – это ответственность владельцев животных.

На территории многих населённых пунктов животные передвигаются бесконтрольно, при этом у них есть владельцы. Особенно это касается деревень.

При этом владельцы собак должны обеспечить их пожизненное содержание. У нас же часто получается так. Завели животное для детей, потом поняли, что это дополнительная финансовая и эмоциональная нагрузка, ведь оно тоже нуждается во внимании, и вместо того, чтобы выгуливать под контролем, просто открыли дверь и выпустили его на улицу.

Новый же закон предусматривает ответственность владельцев собак. Если не хочешь содержать, то должен найти нового хозяина или отдать в приют. Животное не должно бегать по улице бесконтрольно.

- Что именно грозит безответственному владельцу?

- В настоящее время никакого наказания за это нет, но есть проект изменений в КоАП. Если его утвердят, то штрафные санкции появятся. Но некоторых и штрафы не останавливают. Согласно правилам благоустройства города, собака на улице должна быть на поводке и в наморднике. За нарушение этого предусмотрено материальное наказание. Но мы часто видим, как собака бежит рядом с хозяином без поводка. Может отбежать на 100 метров к какой-нибудь коляске с ребёнком.

Биркуют всех

- Как раньше решался вопрос с бездомными животными? До выхода этого закона? Собачьих стай у нас в городе когда-то особо и не наблюдалось.

- Раньше их отлавливала спецслужба. Комитет ветеринарии выделял финансирование на отлов и содержание животных. До выхода 498-ФЗ, животное в рамках муниципальных контрактов отлавливалось, содержалось 180 дней и либо ему находили новых владельцев, либо оно оставалось в приюте.

- Кто сейчас содержит приюты?

- Они финансируются в рамках государственной помощи, если получают гранты на реализацию какой-либо программы, разработанной ими. Но это единичные случаи. По большей части они существуют на добровольные пожертвования.

- Каких животных биркуют?

- Всех отловненных бездомных животных. И собак, и кошек. Для кошек сейчас разрабатывают бирки меньшего размера. Но кроме бирки, вживается микрочип в тело животного. По этому чипу его можно отследить. Это делают с 2020 года. Если вы увидели на улице животное с жёлтой биркой, значит оно простерилизовано/кастрировано, идентифицировано биркой и чипом, вакцинировано против бешенства.

- Только против бешенства?

- Да, только против бешенства. Это заведено в рамках выполнения требований закона 498-ФЗ. Все манипуляции по идентификации, вакцинации, стерилизации на себя взяла государственная ветеринарная служба. Т.е. это не обязанности приюта, не обязанности муниципального образования. Это бесплатно делает государственная ветеринарная служба, но в рамках своего государственного задания.

- Я знаю, что домашним животным прививки нужно делать один раз в год, а как в отношении бездомных выполняют это требование?

- Повторному отлову чипированные животные не подлежат. Но в настоящее время мы вышли на Заксобрание Калужской области с предложением внести изменения в законодательство по повторному отлову с целью ревакцинации против бешенства. Потому что иммунный статус у бешенства один год, а Калужская область является неблагополучной по данному заболеванию. В основном из-за контакта с дикими животными.

Зачем все это надо

- Для чего внедряются чипы?

- Чтобы отслеживать животных. Для домашних – это добровольная процедура, для бездомных обязательная. Сейчас формируется система общего реестра по Калужской области. Попалась собака при отлове, её просканировали и увидели чип. По чипу нашли хозяина.

В первую очередь, чипы нужны, чтобы идентифицировать владельца животного. Если оно без владельца, то можно вакцинацию от бешенства сделать, посмотреть здорово ли животное, оказать какую-то помощь. А если есть владелец, то будут рассматривать причины бесконтрольного пребывания животного на улице. Если это регулярно происходит, то таких хозяев, если вступят в силу изменения в КоАП, будем штрафовать. Но по каждому случаю разбираемся отдельно. Бывает так, что животное просто убежало, тогда никаких санкций не будет.

- Как организован отлов животных?

- Организации участвуют в торгах муниципальных образований. Кто выиграет, с тем заключают контракт. Сейчас работает один подрядчик.

- Это негосударственная структура?

- Да.

- Что происходит после отлова?

- Животное передают на содержание в приют. Его должны содержать 10 дней на карантине, после чего стерилизуют, вакцинируют, чипируют. Ветеринарный комитет в этом случае является только распределителем средств согласно отчетам подрядчиков.

После чипирования животных отпускают в прежнюю среду обитания. Большинство отлова идёт на детских площадках, возле детских и социальных учреждений. Обратно их отпускают в малонаселённых микрорайонах. Но за город не имеют права вывозить. Если вывезут, это будет считаться невыполнением муниципального контракта.

Агрессивные животные должны содержаться пожизненно, но вот кем конкретно содержаться, пока не ясно…

Это Снежок из Шопино, у него есть хозяин, но тот за своим питомцем не следит. Если поправки в административный кодекс примут, владелец Снежка будет за это оштрафован.

Головная боль

- Агрессивные животные становятся головной болью приюта?

- Сейчас закон активно корректируется, с разными инициативами выступают все субъекты РФ. Эти животные должны переходить в собственность муниципального образования, а на его содержание закладываться расходы в бюджете. За два месяца в приюте животные привыкают, что их кормят регулярно. А когда их выпускают, и они не могут найти еду, то вполне могут стать агрессивными. Сейчас приют становится владельцем такого животного и содержит его за счет благотворительных взносов.

В заключение нашей беседы, Надежда Серёгина особо обратила внимание калужан на проблему бешенства.

- При любом контакте с незнакомым животным обращайтесь к медикам для вакцинации, - говорит она. - Это очень важно, ведь в прошлом году у нас уже был смертельный случай.

Невеселые истории

Самая жуткая сторона этой проблемы – нападения бездомных собак. Вот только несколько историй, произошедших в Калуге со мной и моими родными, друзьями.

На глазах моей подруги стая бездомных собак разорвала ее пёсика во время прогулки в собственном дворе.

- Он погиб в неравном бою, защищая меня, - рассказывала она мне эту историю на следующий день, прорыдав перед этим всю ночь. – Мой пёс просто залаял на проходящую мимо стаю, а они накинулись на него и порвали на куски.

Недавно моя сестра столкнулась с бродячим чипированным псом на улице. Собака подошла к ней и поставила лапы на живот. Вреда не причинила, но одежду испачкала и сильно напугала ее с семилетней дочкой. После этого сестра решила купить электрошокер. Правда, не знаю, поможет ли он ей?

Мне тоже как-то большая собака поставила лапы на плечи. Я гуляла со своим йоркширским терьером Фаем, а мимо проходила стая бездомных собак. Я сразу взяла Фая на руки, но это не помогло. Один из псов подошёл к нам, чтобы понюхать его. Я прикрыла песика всем телом, обняв его и сжавшись. А бродячая собака зашла со спины и положила мне лапы на плечи. По итогу вреда не причинила, но напугала сильно.

Уверена, многие из вас или ваших знакомых тоже попадали в подобные ситуации. Как вести себя в таком случае? Как защититься?

Визг – признак слабости

В поисках ответов мы обратились к инструктору-кинологу клуба «DogШоуКлуб» Наталье ПИНЧУКОВОЙ.

- Чтобы вы могли порекомендовать людям? Как себя вести при столкновении с бродячими собаками? Например, на детской площадке. Дети играют и вдруг забегает стая собак. Что мамам делать? Или прохожим, которые идут мимо завода, на котором живет стая, и она бросилась к ним?

- Это разные сюжеты по поведению. Если говорить о детской площадке, к примеру, собаки забегают и не проявляют агрессии, то, скорее всего, это не их территория и нужно начать вытеснять собак с площадки, не закрывая выход. Для этого нужно двигаться в их сторону.

Но первым делом надо сказать, чтобы дети замерли. Не бегали, не кричали. И родителям не надо орать и визжать. Визг воспринимается животными как слабость, страх. Спокойно, медленно, без взмахов руками надо двигаться в сторону собак, вытесняя их с площадки.

Обязательно научите детей замирать, если мама скажет, к примеру, «собака». И не разрешайте детям подбегать и гладить животных, даже если рядом их хозяин.

- А если собаки уже расположились и лежат на детской площадке?

- В этом случае, скорее всего, они воспринимают ее как свою территорию. Я бы с детьми на этой площадке играть не стала. Прошла бы мимо. К тому же есть опасность подцепить какую-нибудь инфекцию.

- А если мы проходим мимо территории стаи в промзоне?

- Просто идем, опять же спокойно. Если же на вас нападают, то защитить себя по факту невозможно. Если стая решила напасть на вас, то отбиться одному нереально. Главное здесь сохранять спокойствие. Первым делом ищите глазами, где можно прижаться спиной. Забор, машина, дерево - неважно. Защищайте спину, потому что собаки обязательно будут окружать вас и подкусывать со всех сторон. Если с вами ребёнок, то его надо ставить за своей спиной, чтобы он был между вами и препятствием, защищающим тыл.

Если у вас при себе есть сумка, зонт или что-то подобное, то сделайте вид, что бросаете его в животных. Возможно, среди стаи есть собаки, у которых был болевой опыт от вещей, которыми в них бросались. Тогда они могут отойти или хотя бы не начнут кусаться, будут стараться держаться от вас на дистанции.

В случае появления прохожего, попросите помощи и тогда уже появится возможность отбиться. А иначе просто стойте и ждите, пока стае не надоест, и она просто не уйдет.

- А если палку какую-нибудь взять или камень?

- Можно попробовать бросить.

- А если электрошокер при себе носить?

- Тоже вариант, но как им прицелиться в животное? В такой ситуации вы врядли сможете им воспользоваться.

- А чем можно?

- Аэрозолем. Обыкновенный освежитель воздуха. Звук и запах вполне может отпугнуть животных. А вот перцовые баллончики лучше не использовать. Если ветер подует в вашу сторону, то вы сами его и вдохнёте.

Можно использовать что-то с громким звуком, например стартовый пистолет. Но это спортивный инвентарь и его просто так не купишь. У меня когда-то был такой для дрессировки. Мне приходилось его использовать и против стаи собак. Его хлопка они испугались. Но если каждый будет ходить с таким пистолетом, собаки быстро привыкнут к этим звукам.

Еще хотела бы попросить калужан - если вы проезжаете мимо на машине и видите, что собаки нападают на человека, начинайте сигналить. Нельзя оставаться в стороне, нужно понимать, что без посторонней помощи, в одиночку, от стаи ни один человек не отобьётся.

Бродячая собака на улице Декабристов. С каждым годом в Калуге их становится все больше.

Страх нарастает

Наталья поделилась с нами и своими личными переживаниями. По ее словам, ситуация с бродячими животными в Калуге ухудшается.

- Раньше не было страшно, -говорит она. - Даже за свою собаку страха не было. А сегодня мы уже опасаемся не только за них, но и за детей.

У меня мама живёт в Турынино и там тоже есть стая. У неё была старенькая собака, которая уже умерла, и выгуливая пса, мама вынуждена была подстраиваться под ритм этой стаи, чтобы избежать встреч с ней. Потому что был случай, когда собачку на поводке эта стая растерзала.

И сейчас мама опять хотела бы завести маленькую собаку. Но мы против, потому что она будет переживать и бояться за нее, а это может плохо отразиться на её здоровье.

Еще нужно понять, что если мы не прикармливаем животных, то они не привязываются к территории. Если же вы такие добрые и начинаете их кормить, то берите на себя полностью ответственность за содержание этих собак. За прививки, воспитание, несите ответственность за их поведение.

Несовершенство системы

- Как вы сами относитесь к чипированным животным на улицах города?

- В принципе, неплохо. Но я считаю, что система возврата собак после отлова на улицы не отработана. Их стерилизуют и снимают половую агрессию, но этого недостаточно. У собак есть ещё территориальная агрессия, пищевая агрессия. Перед тем, как выпускать их из приюта, нужно проводить «психологическое» тестирование на агрессивность. Сейчас этого нет.

- В вашей практике были случаи столкновения с агрессивными животными на улице? Расскажите в общих чертах о поведении собак, психологии стаи.

- Да, многие мои знакомые и я сама боимся за своих собак. В Шопино есть чипированная стая и, когда идёшь со своим животным мимо неё, собаки начинают нападать.

Теперь что касается поведения стай. Психология животных такова, что даже самая милая собачка, которая не проявляет агрессии, всё равно прибьётся к стае, если на районе появится вожак, вокруг которого она сформируется. И она будет под вожаком в любом случае. Если вожак будет нападать и охранять территорию, то стая вся без исключения его поддержит.

Поэтому важно при отлове делать отсев по психике собак и не выпускать агрессивных, потому что они могут повести за собой других животных.

В районе моего СНТ есть стая, мимо которой трудно пройти. Спокойно проходят только бабушки, которые их кормят. И такая ситуация опасна для жизни, потому что появление на территории стаи человека, расценивается ею как покушение на нее.

Проходя мимо собак, вы наверняка замечали, что они вас не кусают, но лают и бегут за вами до определённой точки. Это и есть территория стаи и любой проход через нее, неважно с животным или без животного, может закончиться атакой. Особенно, если собака сильная и у нее уже есть опыт нападения на человека.

Ну а если уж один из стаи схватил, то остальные тоже нападут.

- Как можно протестировать собаку на «психологическую» агрессию?

- Есть определённые тесты, но для этого нужны специалисты. На это нужно больше времени, чем отведено законом на содержание отловленных собак. К тому же тестировать можно только после того, как собака освоится в приюте, у нее упадёт уровень гормонов после стерилизации.

На это нужно не менее трех месяцев.

Есть что скрывать?

У этой статьи должен был быть еще один раздел. Мы планировали пообщаться с приютом, который выиграл тендер на содержание отловленных животных. В горуправе нас отправили в Фонд помощи бездомным животным «Подари жизнь».

Однако его директор несколько раз переносил встречу, и в итоге она не состоялась.

А так хотелось увидеть этот приют своими глазами, узнать мнение профессионалов о тестировании животных перед выпуском их на улицу, рассказать о квалификации персонала, условиях содержания собак. Убедиться, что там работают ответственные люди, любящие животных, а не бюджетные деньги...

Однако та тягомотина, которую развело руководство приюта, поставило на этих планах крест и навело на определенные вопросы.

Хотя, с другой стороны, быть может еще свежа в памяти отловщиков бродячих животных история трехлетней давности, о которой мы писали в статье «Зооприюту «Подари жизнь» объявили войну»

Будем надеяться, что дело, действительно, в этом, а не в том, что им есть что скрывать и чего бояться.

Чтобы хоть как-то пролить свет на этот вопрос мы отправили в приют официальный журналистский запрос, ответ на который надеемся получить в положенный для этого по закону семидневный срок.