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В Калужской области 30-летняя женщина лишилась руки на заводе и скончалась в больнице

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 14.07.2021 16:13 4 2501
В Калужской области 30-летняя женщина лишилась руки на заводе и скончалась в больнице

В Калужской области 30-летняя женщина скончалась, получив травму на предприятии по производству продуктов питания в Малоярославецком районе. В среду, 14 июля, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Трагический случай произошел 13 июля, а сегодня пострадавшая умерла в областной больнице в Калуге.

- По предварительным данным, в этот день на предприятии проводилась уборка оборудования, - пояснили в СК. - Пострадавшая протирала станок, который в этот момент включился, что повлекло ампутацию правой руки женщины. Она была доставлена в Калужскую областную больницу и прооперирована. 14 июля в результате полученной травмы женщина скончалась.

Сейчас проводится проверка по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Устанавливается лицо, ответственное за соблюдение правил охраны труда в организации, а также все обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в Следственном комитете. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 14.07.2021 16:13 4 2501
Тэги: происшествие следственный комитет
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