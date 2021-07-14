В Калужской области 30-летняя женщина лишилась руки на заводе и скончалась в больнице

В Калужской области 30-летняя женщина скончалась, получив травму на предприятии по производству продуктов питания в Малоярославецком районе. В среду, 14 июля, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Трагический случай произошел 13 июля, а сегодня пострадавшая умерла в областной больнице в Калуге.

- По предварительным данным, в этот день на предприятии проводилась уборка оборудования, - пояснили в СК. - Пострадавшая протирала станок, который в этот момент включился, что повлекло ампутацию правой руки женщины. Она была доставлена в Калужскую областную больницу и прооперирована. 14 июля в результате полученной травмы женщина скончалась.

Сейчас проводится проверка по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Устанавливается лицо, ответственное за соблюдение правил охраны труда в организации, а также все обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в Следственном комитете. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.