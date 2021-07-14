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Смертельное ДТП с «Мерседесом» и «Хендаем» в Калуге попало на видео

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2021 11:55 9 1449

Как мы уже рассказывали, поздно вечером во вторник, 13 июля, на перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге произошло ДТП. Там столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «Хендай». В результате аварии погибла 27-летняя пассажирка «Хендая».

Момент ДТП попал на запись камеры системы «Безопасный город». Судя по этим кадрам, водитель «Мерседеса» на высокой скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Хендай».

От удара «Мерседес» отлетел в стену жилого дома и через некоторое время загорелся. «Хендай» врезался в дерево.

Различные травмы получили 36-летний водитель «Мерседеса», его 31-летняя пассажирка и 28-летний водитель «Хендая».

В УГИБДД по Калужской области уточнили, что водитель «Мерседеса» был трезв.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2021 11:55 9 1449
Тэги: дтп происшествие видео гибдд
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