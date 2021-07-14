В Калуге «Мерседес» загорелся после столкновения с «Хендаем» на улице Ленина

Около 23:00 во вторник, 13 июля, ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись два легковых автомобиля – «Хендай» и «Мерседес».

От удара «Мерседес» загорелся.

МЧС сообщает, что пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

У «Хендая» разбита правая сторона.

UPD. Стали известны подробности об этом ДТП. Погибла 27-летняя женщина.

UPD2. Смертельное ДТП с «Мерседесом» и «Хендаем» в Калуге попало на видео.