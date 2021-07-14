В Калуге 27-летняя женщина погибла в столкновении «Мерседеса» и «Хендая» на улице Ленина

Как мы уже рассказывали, поздно вечером во вторник, 13 июля, ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге. Подробности утром сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 23:00 по улице Ленина со стороны Кирова ехал 36-летний водитель «Мерседеса». На перекресток с улицей Суворова он выехал на красный сигнал светофора, рассказали в полиции. В этот момент по Суворова со стороны Московской двигался «Хендай Элантра».

После столкновения «Мерседес» врезался в фасад жилого дома и загорелся, а «Хендай» отлетел в дерево.

В результате ДТП погибла 27-летняя пассажирка «Хендая». Скорая доставила ее в реанимацию областной больницы в Анненках, однако спасти жизнь калужанки не удалось.

Различные травмы получили три человека: водитель «Мерседеса», его 31-летняя пассажирка и 28-летний водитель «Хендая». Все они отпущены домой после оказания помощи.

В ГИБДД подчеркивают, что водитель «Мерседеса» был трезв.

UPD. Смертельное ДТП с «Мерседесом» и «Хендаем» в Калуге попало на видео.