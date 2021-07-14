В Калужской области выплаты родителям школьников в 10 тысяч рублей начнутся 16 августа

Родителям школьников Калужской области через сайт Госуслуг начали приходить уведомления о праве на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. В среду, 14 июля, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Пользователю остается проверить корректность введенных данных и подтвердить отправку заявления в Пенсионный фонд, - пояснил глава региона.

Если такое уведомление не получено, с 15 июля можно будет подать заявление самостоятельно через портал Госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда.

- Выплаты к началу учебного года начнутся с 16 августа, - рассказал Владислав Шапша. - Ее получат родители на детей школьного возраста от 6 до 18 лет, а также детей старше 18 лет, которые продолжают учиться в школе из-за ограничений по здоровью. Даже если ребенок не идет в школу в этом году, но на 1 сентября 2021 года ему исполнилось 6 лет, он попадает в социальную программу. О новой «школьной» выплате Президент РФ Владимир Путин объявил в Послании Федеральному собранию.