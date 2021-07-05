Главные новости в Калужской области 5 июля: поступление вакцины, несколько ДТП, жалобы калужан
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Жалобы калужан
Жители Калужской области стали чаще жаловаться на то, что не могут получить сертификат о прохождении вакцинации. Подобных обращений поступила почти тысяча.
Смертельное ДТП
На выходных в Калужской области произошло смертельное ДТП. На трассе А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» столкнулись «Лада» и бензовоз. В полиции рассказали о возбуждении уголовного дела после гибели пассажира легковушки.
Безрадостная статистика
В нашем регионе от ковида скончались еще четыре человека. Также 94 калужанина заболели за сутки.
Женщина с ребенком попали под машину
В Калуге на улице Тарутинской сбили 33-летнюю женщину с ребенком. Она переходила дорогу по пешеходному переходу с четырехлетней девочкой. Женщину госпитализировали.
Поступление вакцины
В Калужской области новое поступление вакцины от коронавируса. Поступило 159 626 доз и еще 20 тысяч ожидается на следующей недели.\
На этом у нас все. До завтра!
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