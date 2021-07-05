Главные новости в Калужской области 5 июля: поступление вакцины, несколько ДТП, жалобы калужан

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Жалобы калужан

Жители Калужской области стали чаще жаловаться на то, что не могут получить сертификат о прохождении вакцинации. Подобных обращений поступила почти тысяча.

Смертельное ДТП

На выходных в Калужской области произошло смертельное ДТП. На трассе А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» столкнулись «Лада» и бензовоз. В полиции рассказали о возбуждении уголовного дела после гибели пассажира легковушки.

Безрадостная статистика

В нашем регионе от ковида скончались еще четыре человека. Также 94 калужанина заболели за сутки.

Женщина с ребенком попали под машину

В Калуге на улице Тарутинской сбили 33-летнюю женщину с ребенком. Она переходила дорогу по пешеходному переходу с четырехлетней девочкой. Женщину госпитализировали.

Поступление вакцины

В Калужской области новое поступление вакцины от коронавируса. Поступило 159 626 доз и еще 20 тысяч ожидается на следующей недели.\

На этом у нас все. До завтра!