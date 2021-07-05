В Калужской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с бензовозом
Как мы ранее рассказывали, в воскресенье, 4 июля, в Калужской области на трассе А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошло смертельное ДТП. В понедельник в региональном УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела.
По предварительной информации, примерно в 06:20 на 83 километре дороги столкнулись житель Курской области за рулем «Лады Калины» и водитель бензовоза «Вольво FH» из Тамбовской области.
В результате аварии пассажир «Лады» скончался в больнице от полученных травм.
В данный момент ведется следствие.
Обстоятельства происшествия уточняются.