В Калужской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с бензовозом

Как мы ранее рассказывали, в воскресенье, 4 июля, в Калужской области на трассе А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошло смертельное ДТП. В понедельник в региональном УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, примерно в 06:20 на 83 километре дороги столкнулись житель Курской области за рулем «Лады Калины» и водитель бензовоза «Вольво FH» из Тамбовской области.

В результате аварии пассажир «Лады» скончался в больнице от полученных травм.

В данный момент ведется следствие.

Обстоятельства происшествия уточняются.