В Калуге водитель «Рено» сбил женщину с четырехлетней девочкой

В субботу, 3 июля, в Калуге произошло ДТП. Подробности аварии сообщили в УГИБДД в понедельник.

По предварительной информации, около 16:53 в районе дома 184 по улице Тарутинской 38-летний водитель «Рено Логан» ехал в сторону Ольговского переулка и сбил 33-летнюю женщину с ребенком – четырехлетней девочкой. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина попала в больницу. Ребенка отпустили домой.