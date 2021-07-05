В Калужскую область поступило почти 160 тысяч доз вакцины от коронавируса

В пятницу, 2 июля, в Калуге прошло заседание консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области. Об этом сообщили в городской управе в понедельник.

По данным профильного министерства, в область поступило 159 626 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Также 5400 комплектов находятся в транзите. Еще 20000 доз поступят на следующей неделе.

План вакцинации составляет 487 680 человек. Первым компонентом привились 151 186 калужан (91,1 % от поступившей вакцины). Завершили вакцинацию 103 300 человек (31% от плана).

- В медицинских организациях области открыто 47 прививочных пунктов, - отметили в ведомстве. - В вакцинации на предприятиях и в сельской местности задействованы 10 мобильных пунктов, 46 выездных бригад.