В Калужской области от коронавируса умерли еще четыре человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 387, сообщает в понедельник, 5 июля, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 94 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 37 850.

Выздоровели от коронавируса 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 086 калужан.

На лечении остаются 1377 человек.

По всей России за сутки выявлено 24 353 случая коронавируса. За весь период - 5 635 294. Выписаны за сутки – 14 540, за весь период – 5 083 441. За последние сутки умерли 654 человека, за все время – 138 579.