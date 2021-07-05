В Калуге люди не могут получить сертификат после прививки

В понедельник, 5 июля, на рабочем совещании правительства Калужской области руководитель центра управления регионом (далее ЦУР) Кирилл ГУРОВ сообщил, что за прошедшую неделю значительно вырос рост обращений граждан. Наибольшее число жалоб поступает от людей, которые не могут получить сертификат о прохождении вакцинации.

- Количество сообщений увеличилось на 72%, - сказал Кирилл Гуров. – Почти тысяча из них и рост на 113% - это сообщения граждан, которые говорят о том, что они получили прививку от COVID, но не получили сертификат на госуслугах.

Это связано с некорректной работой федерального сервиса, считает ЦУР. Кирилл Гуров выразил надежду, что в ближайшее время эту проблему решат, и портал будет работать без сбоев.

Кроме того, на 200 % выросла запись в лист ожидания вакцинации. Остальные обращения граждан связаны с несвоевременным вывозом мусора.