Главные новости в Калужской области 2 июля: привитые калужане, поножовщина из-за такси, подземный переход на Гагарина

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Резня из-за такси

Двое калужан, живших в соседних домах, одновременно вызвали такси. Одна из машин задержалась, поэтому мужчины подошли к первому приехавшему такси и начали спор, который перерос в поножовщину.

Слабоумие и отвага

Губернатор Калужской области поделился своим мнением о подземном переходе на улице Гагарина. По его словам, это место превратилось в «поле битвы слабоумия и отваги». Поэтому он предложил уличным художникам превратить переход в арт-объект.

Ковид не отступает

Статистика по коронавирусу в Калужской области остается печальной. Сегодня от ковида умерли еще четыре человека.

Дети на дороге

В Калуге на Правом берегу женщина на «Хендае» сбила 12-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу возле пешеходного перехода.

Калужане прививаются

В нашем регионе только за последние два дня больше 10 тысяч человек привились от ковида. Теперь количество вакцинированных калужан достигло 150 тысяч.

На этом у нас все.

До понедельника!