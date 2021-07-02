Главные новости в Калужской области 2 июля: привитые калужане, поножовщина из-за такси, подземный переход на Гагарина
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Резня из-за такси
Двое калужан, живших в соседних домах, одновременно вызвали такси. Одна из машин задержалась, поэтому мужчины подошли к первому приехавшему такси и начали спор, который перерос в поножовщину.
Слабоумие и отвага
Губернатор Калужской области поделился своим мнением о подземном переходе на улице Гагарина. По его словам, это место превратилось в «поле битвы слабоумия и отваги». Поэтому он предложил уличным художникам превратить переход в арт-объект.
Ковид не отступает
Статистика по коронавирусу в Калужской области остается печальной. Сегодня от ковида умерли еще четыре человека.
Дети на дороге
В Калуге на Правом берегу женщина на «Хендае» сбила 12-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу возле пешеходного перехода.
Калужане прививаются
В нашем регионе только за последние два дня больше 10 тысяч человек привились от ковида. Теперь количество вакцинированных калужан достигло 150 тысяч.
На этом у нас все.
До понедельника!
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