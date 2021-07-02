В Калуге 12-летняя девочка попала под колеса «Хендая» на Правом берегу

В четверг, 1 июля, в Калуге на Правом берегу произошло ДТП. В УГИБДД сообщили подробности.

По предварительной информации, около 15:45 в районе дома №1 по улице Братьев Луканиных 37-летняя женщина за рулем «Хендая Солярис» ехала в сторону улицы Георгия Амелина и сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу возле пешеходного перехода.

Ребенка отвезли на скорой помощи в детскую областную больницу. Девочке оказали помощь и отпустили домой.