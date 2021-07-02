Владислав Шапша назвал единственный подземный переход Калуги полем битвы слабоумия и отваги

В пятницу утром, 2 июля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША высказался на своей странице в ВК о подземном переходе возле «шарика».

- Он стал каким-то полем битвы слабоумия и отваги, - сказал глава региона. - Дошло до абсурда: некие творцы написали «вас нам не сломить». Это они так ответили городским службам, которые раз за разом стирают со стен следы их самореализации.

Далее Владислав Шапша вышел с предложением к уличным художникам сотворить там нечто достойное.

- Возможно, эти молодые люди чувствуют себя Бэнкси, - пишет Шапша. - Что ж, уверен: в Калуге есть свои Бэнкси. Поэтому предлагаю творческому сообществу уличных художников Калужской области превратить этот переход в арт-объект. Раскрасить стены, придать им художественную ценность. Уверен, найдутся хорошие идеи.

Уважаемые читатели, а как вы думаете, какое графити должно появиться в подземном переходе?