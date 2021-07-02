В Малоярославце устроили поножовщину из-за такси

В пятницу, 2 июля, пресс-служба УМВД по Калужской области рассказала историю о том, как в Малоярославце подрались клиенты такси.

Двое незнакомых мужчин, живших в соседних домах, в одно время вызвали такси. Одна машина приехала сразу, а вторая задержалась. В итоге они оба почти одновременно подошли к прибывшему автомобилю с шашечками будучи полностью уверенными, что это именно их такси.

В итоге завязался спор, переросший в потасовку. Одни из спорщиков вытащил нож и пырнул другого в плечо.

Раненого доставили в больницу и после оказания помощи, как велит закон, сообщили о ножевом ранении в полицию.

- Пообщавшись с потерпевшим, стражи порядка установили личность и местонахождение подозреваемого, который в ходе общения с оперативниками дал признательные показания, - сообщает полиция. - Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

Злодеем оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения. На него возбудили уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде. Ему грозит от 40 тысыч штрафа до 4 месяцев ареста.